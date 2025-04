Rimini vince la Coppa Perugia spera nei playoff | decisivo il girone B

Rimini alza la Coppa, anche il Perugia esulta. Perché il girone B potrebbe avere una squadra in più all’interno della griglia play off. Se il Rimini (che con questo risultato acquisisce di diritto l’accesso ai playoff nazionali, gli ottavi di finale) finisse la regular season nelle prime dieci posizioni della classifica, anche l’undicesima accederebbe ai playoff. Le prossime tre gare saranno decisive: sia per quel che riguarda il calendario della squadra di Buscè, sia per la corsa che i biancorossi dovranno fare per non perdere l’occasione. Il Rimini ha cinque punti di vantaggio sull’undicesima ma un pass già in tasca. Se dovesse calare l’attenzione, potrebbe uscire dalla griglia, ma lasciare un posto in più alle squadre che inseguono. Gubbio, Perugia, Pontedera e Carpi sono in corsa per due posti, con il Pontedera (oggi avanti di un punto) atteso sia dalla sfida con il Rimini ma anche con lo scontro diretto finale al Curi con il Perugia all’ultima giornata di campionato. Sport.quotidiano.net - Rimini vince la Coppa, Perugia spera nei playoff: decisivo il girone B Leggi su Sport.quotidiano.net Ilalza la, anche ilesulta. Perché ilB potrebbe avere una squadra in più all’interno della griglia play off. Se il(che con questo risultato acquisisce di diritto l’accesso ainazionali, gli ottavi di finale) finisse la regular season nelle prime dieci posizioni della classifica, anche l’undicesima accederebbe ai. Le prossime tre gare saranno decisive: sia per quel che riguarda il calendario della squadra di Buscè, sia per la corsa che i biancorossi dovranno fare per non perdere l’occasione. Ilha cinque punti di vantaggio sull’undicesima ma un pass già in tasca. Se dovesse calare l’attenzione, potrebbe uscire dalla griglia, ma lasciare un posto in più alle squadre che inseguono. Gubbio,, Pontedera e Carpi sono in corsa per due posti, con il Pontedera (oggi avanti di un punto) atteso sia dalla sfida con ilma anche con lo scontro diretto finale al Curi con ilall’ultima giornata di campionato.

Rimini vince la Coppa, Perugia spera nei playoff: decisivo il girone B. Calcio serie C, il Rimini vince la Coppa Italia. Playoff, ecco cosa cambia per il Grifo. Il Rimini vince la Coppa Italia, sorridono Perugia e Gubbio. Il Rimini vince la Coppa Italia e regala un posto in più nei playoff: il Carpi può entrare anche da undicesimo. Il Rimini alza la Coppa al cielo sotto gli occhi di Meluso. E il Grifo esulta. Avversarie Ascoli: Il Rimini vince la coppa Italia e libera un posto playoff. Ne parlano su altre fonti

Rimini vince la Coppa Italia e incassa 80.000 euro di montepremi - Il diritto di prendersi i playoff entrando dalla fase nazionale non è l’unico vantaggio che regala la Coppa Italia. Infatti, c’è anche un montepremi messo in palio dalla Lega. Il Rimini che martedì se ... (sport.quotidiano.net)

Calcio serie C, il Rimini vince la Coppa Italia. Playoff, ecco cosa cambia per il Grifo - Gli uomini di Buscè riescono a mantenere il vantaggio dell'andata pareggiando a reti inviolate. Ai biancorossi, per accedere alla post season, basterà arrivare undicesimi ... (perugiatoday.it)

Il Rimini vince la Coppa Italia - Al Romeo Neri va in scena la gara di ritorno della finale di Coppa Italia Serie C: Rimini – Giana Erminio. I biancorossi si presentano in campo forti del successo ottenuto a Gorgonzola: 0 – 1 di misur ... (chiamamicitta.it)