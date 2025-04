Nicholas Bocci | Gol decisivi per la Sangiovannese tra campionato e coppa

Nicholas Bocci è l’attaccante dei gol pesanti in casa della Sangiovannese. Le ultime tre sue marcature, delle sei complessive messe a segno tra campionato e coppa, hanno infatti portato la bellezza di nove punti. Ricordiamo la rete al 95’ con il Follonica Gavorrano, il raddoppio sempre in zona Cesarini a Trestina e la rete sul rigore di domenica al Poggibonsi che ha restituito una vittoria che mancava da oltre due mesi. Altra piccola curiosità, ultimamente è sempre entrato a gara in corso: "È vero, sono sempre partito dalla panchina nelle ultime partite ma ha i suoi pro e i suoi contro. Fosse sempre così chiederei al mister di non giocare mai dal calcio di inizio, sono contento che le mie ultime tre marcature abbiano portato punti pesanti alla squadra e anche personalmente sto ritrovando la forma dei giorni migliori". Sport.quotidiano.net - Nicholas Bocci: Gol decisivi per la Sangiovannese tra campionato e coppa Leggi su Sport.quotidiano.net è l’attaccante dei gol pesanti in casa della. Le ultime tre sue marcature, delle sei complessive messe a segno tra, hanno infatti portato la bellezza di nove punti. Ricordiamo la rete al 95’ con il Follonica Gavorrano, il raddoppio sempre in zona Cesarini a Trestina e la rete sul rigore di domenica al Poggibonsi che ha restituito una vittoria che mancava da oltre due mesi. Altra piccola curiosità, ultimamente è sempre entrato a gara in corso: "È vero, sono sempre partito dalla panchina nelle ultime partite ma ha i suoi pro e i suoi contro. Fosse sempre così chiederei al mister di non giocare mai dal calcio di inizio, sono contento che le mie ultime tre marcature abbiano portato punti pesanti alla squadra e anche personalmente sto ritrovando la forma dei giorni migliori".

Nicholas Bocci: Gol decisivi per la Sangiovannese tra campionato e coppa. Vittoria fondamentale per gli azzurri nello scontro diretto. Sangio, una vittoria da sogno. Bocci segna in pieno recupero. INVICTUS GROTTAZZOLINA. Nicholas Bocci ha firmato per l'Ascoli!. Ne parlano su altre fonti

Nicholas Bocci: Gol decisivi per la Sangiovannese tra campionato e coppa - Nicholas Bocci è l’attaccante dei gol pesanti in casa della Sangiovannese. Le ultime tre sue marcature, delle sei complessive messe a segno tra campionato e coppa, hanno infatti portato la bellezza di ... (msn.com)

Lazio, i gol nei finali valgono punti decisivi per la Champions. Ma il Napoli… - Entrambi valgono punti decisivi per l'Europa e per lo Scudetto ... una perla di Isaksen ha spezzato l'equilibrio regnante. Un gol che diede vita a una vera e propria impresa, furono i ... (msn.com)