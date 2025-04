Sport.quotidiano.net - Prestazione altalenante per Barford e Winston, Cheatham brilla nel basket

Jaylen(22 minuti, 2/2 da 2, 0/4 da 3, 3/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 assist, 7 punti) Nervoso e inconcludente. Domenica scorsa, contro Milano, abbiamo visto la faccia migliore di, ieri sera quella peggiore. Non ha mai vie di mezzo: croce o delizia. Ieri croce. Voto 5 Filippo GALLO (3 minuti, 1 rimbalzo, 1 persa, 0 punti) Una comparsata nel "garbage time". N.G. Cassius(27 minuti, 5/8 da 2, 0/4 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 6 assist, 12 punti) In avvio è propositivo e si sbatte. Alla distanza si perde nel generale marasma biancorosso, non riuscendo a convogliare il suo talento in atti concreti. Voto 5.5 Mouhamed FAYE (21 minuti, 1/3 da 2, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 stoppata, 4 punti) Parte pure benino, ma è subito condizionato dai falli e nel prosieguo della partita finisce anche lui nel gorgo della deficitariadi squadra.