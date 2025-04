Il 173 anniversario di fondazione della Polizia

anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato. Tanti gli eventi organizzati in tutta Italia per questa ricorrenza che, ogni anno, ricorda la profonda missione civile e costituzionale affidata alla Polizia. L’appuntamento principale sarà a Roma in Piazza del Popolo, alla presenza del presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e di altre cariche istituzionali. Saranno inoltre conferite onorificenze alla memoria, al valor civile, al merito civile, nonché attribuite promozioni per merito straordinario al personale della Polizia di Stato che si è distinto per meriti di servizio. Quotidiano.net - Il 173° anniversario di fondazione della Polizia Leggi su Quotidiano.net Roma, 10 aprile 2025 – Si celebra oggi il 173°del corpodi Stato. Tanti gli eventi organizzati in tutta Italia per questa ricorrenza che, ogni anno, ricorda la profonda missione civile e costituzionale affidata alla. L’appuntamento principale sarà a Roma in Piazza del Popolo, alla presenza del presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana,presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo- direttore generalePubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e di altre cariche istituzionali. Saranno inoltre conferite onorificenze alla memoria, al valor civile, al merito civile, nonché attribuite promozioni per merito straordinario al personaledi Stato che si è distinto per meriti di servizio.

173° anniversario fondazione Polizia di Stato: tutti gli eventi il 9 aprile 2025. A Crotone 173° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato: “Esserci sempre”. 173° anniversario della Fondazione della. Cerimonia celebrativa 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anniversario fondazione della Polizia, cerimonia con Mattarella. 173° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO, IL SENSO DEL NOSTRO ESSERCI SEMPRE. Ne parlano su altre fonti

173. Anniversario della fondazione della Polizia di Stato - Celebrazioni anche a Venezia, con inizio alle ore 8.30, nella sede della Questura di Venezia – Santa Croce 500 ... (lavocedivenezia.it)

Anniversario fondazione della Polizia, cerimonia con Mattarella - (ANSA) - ROMA, 10 APR - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia che si svolgerà a ... (notizie.tiscali.it)

Polizia, la festa con il bilancio. Crescono i maltrattamenti in famiglia - Bergamo, nel capoluogo sono 78 (erano 49) e in provincia 560 (384). In aumento anche i casi di stalking e i colpi negli appartamenti in città. (msn.com)