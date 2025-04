Manuel Marras | Riscatto con la Reggiana contro la Cremonese

Manuel Marras non è quasi mai riuscito ad incidere come ci si aspettava. L'arrivo di Dionigi e la sua collocazione come 'quinto' a sinistra nella gara contro la Cremonese sembrano aver riacceso di colpo il suo talento e adesso tutto il popolo granata si augura che l'ex Cosenza possa mettere il 'turbo' nel momento più importante della stagione. Marras, innanzitutto come sta a livello fisico e mentale? "Diciamo che quest'anno non ho avuto una grossa continuità, però adesso mi sento molto meglio e arriva un periodo in cui storicamente la mia forma cresce". Quando parla di 'continuità mancata' fa riferimento a qualche infortunio di troppo oppure alle poche occasioni che ha avuto negli ultimi mesi? "Diciamo ad entrambe le cose.

