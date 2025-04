Incendio all’ospedale European Hospital evacuato il reparto di Cardiochirurgia

Incendio ieri sera all'European Hospital in via Portuense. Le fiamme sono partite dal motore di un frigorifero del bar, evacuati i pazienti del reparto di Cardiochirurgia. Leggi su Fanpage.it ieri sera all'in via Portuense. Le fiamme sono partite dal motore di un frigorifero del bar, evacuati i pazienti deldi

Nube tossica dopo incendio alla Chimpex, scuole chiuse. Incendio in casa a Acerra, morta Immacolata D'Anna: prima di morire accusa il compagno di averle dato fuoco. Mamma di quattro figli morta ustionata dopo l'incendio in casa, le ultime parole: "Mio marito mi ha dato fuoco". Incendio Acerra, morta la 46enne ustionata: spunta l'ipotesi dell' aggressione. Incendio in abitazione: morto un uomo. Salvata la figlia. Incendio a Montemurlo, a fuoco una discarica abusiva. Ne parlano su altre fonti

Incendio industria chimica Caivano, “rischio nube tossica fino a Napoli”: scuole chiuse oggi in molti comuni - Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare l'incendio all'industria chimica di solventi Chimpex di Caivano ... (fanpage.it)

Incendio a Caivano, scuole chiuse nel Casertano: l'invito dei Sindaci a chiudere le finestre - Un inferno di fiamme, colonne di fumo nero e denso altissime, visibili a chilometri di distanza, accompagnato da un odore nauseabondo a spezzare il respiro. È cominciato pochi minuti dopo ... (ilmattino.it)

Incendio ad Albano Laziale, morto 69enne: figlia in ospedale per intossicazione - I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 6, in via Firenze, ad Albano laziale, per un incendio di una abitazione al piano terra di una palazzina ... (msn.com)