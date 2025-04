Scontro al Mapei Stadium | Pisa sogna la Serie A Reggiana teme la retrocessione

Due mondi agli antipodi: sabato pomeriggio al "Mapei Stadium" si incroceranno due compagini che, a sole sei tappe dalla conclusione della maratona, si ritrovano a lottare per obiettivi opposti. All'ombra della Torre si sogna la Serie A, nella terra del Parmigiano Reggiano aleggia prepotente lo spettro della retrocessione. C'è però un sottile filo rosso che collega Pisa e Reggio Emilia, ed è rappresentato dal risultato della partita giocata nel week end appena trascorso: nerazzurri e granata sono reduci da una sconfitta. Sia la squadra guidata da Pippo Inzaghi che quella allenata da Davide Dionigi stanno preparando il match del 12 aprile con l'obiettivo di tornare a macinare punti. I punti di contatto terminano qua, perché se da una parte si attende con trepidazione l'ufficialità del rientro di uno dei pezzi da novanta dell'organico, dall'altra ci si interroga su come sopperire all'assenza del miglior calciatore – per distacco – della rosa.

