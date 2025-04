Prezzo del petrolio in calo Wti a 6187 dollari

Prezzo del petrolio ripiega dopo il rialzo registrato ieri sera. Il Wti con consegna a maggio è scambiato a 61,87 dollari al barile con una flessione dello 0,77% mentre il Brent con consegna a giugno passa di mano a 64,83 dollari al barile con una flessione dello 0,99%.

