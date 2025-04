The Couple indiscrezione su Laura Maddaloni e la sua famiglia

Couple è iniziato da pochi giorni, ma sui concorrenti stanno già emergendo i primi rumor. Stavolta a finire nel mirino del gossip è stata Laura Maddaloni, che gioca in coppia con Giorgia Villa. La judoka napoletana avrebbe non pochi problemi nella sua famiglia, secondo le indiscrezioni venute fuori in queste ore.L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che l’ha messa al corrente di presunte problematiche familiari che avrebbe Laura Maddaloni. Fuori da The Couple la bomba è stata sganciata, quindi non resta che attendere adesso eventuali confessioni della protagonista del nuovo reality di Ilary Blasi.Leggi anche: “Una coppia finisce malissimo”. The Couple, le cose si complicano: tutta colpa di Laura MaddaloniThe Couple, Laura Maddaloni avrebbe problemi seri con la sua famigliaLaura Maddaloni è la sorella di Marco Maddaloni, anche lui judoka e conosciuto in tv per aver partecipato al Grande Fratello 17 nella stagione 2023-2024. Leggi su Caffeinamagazine.it Theè iniziato da pochi giorni, ma sui concorrenti stanno già emergendo i primi rumor. Stavolta a finire nel mirino del gossip è stata, che gioca in coppia con Giorgia Villa. La judoka napoletana avrebbe non pochi problemi nella sua, secondo le indiscrezioni venute fuori in queste ore.L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che l’ha messa al corrente di presunte problematiche familiari che avrebbe. Fuori da Thela bomba è stata sganciata, quindi non resta che attendere adesso eventuali confessioni della protagonista del nuovo reality di Ilary Blasi.Leggi anche: “Una coppia finisce malissimo”. The, le cose si complicano: tutta colpa diTheavrebbe problemi seri con la suaè la sorella di Marco, anche lui judoka e conosciuto in tv per aver partecipato al Grande Fratello 17 nella stagione 2023-2024.

