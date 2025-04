Gravidanzaonline.it - Meghan Markle racconta per la prima volta lo spaventoso post-partum con la preeclampsia

Nel primo episodio del suo nuovo podcast, Confessions of a Female Founder,ha condiviso un racconto molto personale sul suo percorso con la maternità, parlando per ladella, una condizione medica affrontata dopo il parto.Durante la conversazione con Whitney Wolfe Herd, fondatrice di Bumble, è emerso che entrambe hanno vissuto questa complicazione. La Duchessa del Sussex ha descritto i momenti difficili legati alla patologia, che può rappresentare un serio rischio sia per la madre che per il bambino.Cos’è laLa(o tossiemia gravidica) colpisce tra il 4 e il 6% delle donne in gravidanza. Secondo la National Library of Medicine, si manifesta con ipertensione insorta in gravidanza e può causare compromissioni a più organi, diventando potenzialmente letale se non si interviene con un parto rapido.