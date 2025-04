Il gas rimbalza con forza in avvio ad Amsterdam +63%

Quotidiano.net - Il gas rimbalza con forza in avvio ad Amsterdam (+6,3%)

Il gas rimbalza con forza in avvio ad Amsterdam (+6,3%).

Borse oggi, le ultime news dopo i dazi di Trump.

Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.