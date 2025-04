Lortica.it - Cortona, notte di violenza: aggredisce la moglie, poi minaccia e colpisce i carabinieri con una testata. Arrestato un trentenne

Leggi su Lortica.it

Serata dia Camucia, la frazione più popolosa di, dove un uomo di circa trent’anni, di origine tunisina e già sottoposto alla libertà vigilata, è statodopo aver aggredito lae due.Tutto ha avuto inizio intorno alle 18:30 di martedì, lungo la Strada Regionale 71, dove una pattuglia deiha notato un volto conosciuto al volante di un’auto. Gli agenti sapevano che l’uomo era privo di patente. Fermato, all’interno del veicolo sono state trovate due bottiglie di birra vuote. Alla domanda dei militari, l’uomo ha ammesso: “Ho litigato con mia, non voglio stare a casa, ho bevuto per questo”.Nel frattempo, laè uscita dall’abitazione in lacrime, con segni evidenti di aggressione: graffi sul viso e del sangue. In casa, i militari hanno trovato una ciocca di capelli sul lavandino, che la donna ha riferito le fosse stata tagliata dall’uomo durante la lite.