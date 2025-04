Vittorio Massi presenta il big match Samb-Teramo e il progetto Ciarrocchi

Vittorio Massi ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb quando presenta il big match con il Teramo. "Di match ball -aggiunge- ne abbiamo avuti tanti ed ora ecco quello di domenica prossima. Era impensabile chiudere prima il campionato. Un torneo estremamente impegnativo con squadre forti. Non guardiamo a quanti punti di distanza è il Teramo, ma siamo consapevoli di affrontare una formazione in gran forma. Sono convinto che la mia squadra farà la sua partita e che sarà un gran bel match. Mi auguro che la gara risponda alle attese e che sia diretta da un arbitro bravo. Ce la giocheremo ed alla fine chi sarà più bravo prevarrà". Ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme ai tecnici del Comune, ha ricevuto il presidente Massi che ha presentato il progetto di riqualificazione strutturale e rinnovo sociale degli spazi del campo sportivo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Massi presenta il big match Samb-Teramo e il progetto Ciarrocchi Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Siamo felici, contenti, tranquilli e siamo forti". Testi e musica diai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo diquandoil bigcon il. "Diball -aggiunge- ne abbiamo avuti tanti ed ora ecco quello di domenica prossima. Era impensabile chiudere prima il campionato. Un torneo estremamente impegnativo con squadre forti. Non guardiamo a quanti punti di distanza è il, ma siamo consapevoli di affrontare una formazione in gran forma. Sono convinto che la mia squadra farà la sua partita e che sarà un gran bel. Mi auguro che la gara risponda alle attese e che sia diretta da un arbitro bravo. Ce la giocheremo ed alla fine chi sarà più bravo prevarrà". Ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme ai tecnici del Comune, ha ricevuto il presidenteche hato ildi riqualificazione strutturale e rinnovo sociale degli spazi del campo sportivodi Porto d’Ascoli.

Vittorio Massi presenta il big match Samb-Teramo e il progetto Ciarrocchi. Samb, Massi: «Il calcio è tornato in città. Teramo? Mi aspetto una bella partita». Massi: «Tutti me la chiedono ma la Samb la tengo io. Non sono uno sprovveduto, qualcuno mi farà compagnia. Per la gestione dello stadio Riviera ecco il tandem Massi-Rapullino. Il presidente della Samb: «Grande occasio. La Samb fa il pieno di partner, Massi: "Ci saremo sempre, stiamo studiando per migliorare ancora". La Samb presenta la squadra 2024/25. Grande ottimismo e voglia di vincere. Ne parlano su altre fonti

Vittorio Massi presenta il big match Samb-Teramo e il progetto Ciarrocchi - "Siamo felici, contenti, tranquilli e siamo forti". Testi e musica di Vittorio Massi ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb quando presenta il big match con il Teramo. "D ... (ilrestodelcarlino.it)

Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C - E’ successo a Fiuminata, nel Maceratese. La donna si è accorta della presenza dell’animale selvatico grazie al suo cane, un Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare. “Davvero bellissimo, ... (msn.com)

Massi: «Tanti auguri Samba mia. Il Ballarin? Per me non è mai stato demolito» - Emozione e tanta gioia in volto. «Oggi la Sambenedettese compie 102 anni ma io ne ho vissuti più della metà con lei», si presenta così il presidente Vittorio Massi nel giorno del compleanno della sua ... (lanuovariviera.it)