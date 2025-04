Dazi Usa e rischio recessione | ecco cosa devono sapere gli investitori

I recenti aumenti dei dazi di Trump elevano significativamente il rischio di una recessione globale, causando potenzialmente danni economici più profondi nel breve termine. Lo spiega Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank sottolineando anche che gli investitori "devono mantenere la calma, diversificare i portafogli e avere pazienza: le tempeste di mercato passano sempre, ma gli investimenti disciplinati resistono".

Cos'è esattamente una recessione?

Dobbiamo pensare all'economia come a un motore gigantesco. Quando si sente il ronzio, i posti di lavoro sono abbondanti, le aziende investono e le persone spendono liberamente. Una recessione si verifica quando il motore scoppietta, la crescita si blocca, i posti di lavoro scompaiono e i consumatori stringono i cordoni della borsa.

