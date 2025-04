Perissa | Gualtieri si sente come il Marchese del Grillo ma non fa ridere Ogni giorno ne combina una

sente il Marchese del Grillo, pensa di poter fare tutto perché lui è lui. Solo che Onofrio del Grillo la sapeva lunga, mentre per Gualtieri poi arrivano gli organi competenti e gli chiariscono che non è così, ma lui va avanti imperterrito. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere». Il deputato e presidente della Federazione romana di FdI, Marco Perissa, parla con il Secolo mentre le agenzie rilanciano l’ennesima batosta per Gualtieri: la bocciatura da parte della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio delle norme tecniche di attuazione (Nta) del piano regolatore generale (Prg). «Non una cosetta da niente, ma tanto Ogni giorno ce n’è una, a partire dal settore della mobilità», commenta Perissa, reduce dalla tornata di congressi municipali del partito che ha chiuso la stagione congressuale avviata un anno fa con la sua elezione a presidente romano di FdI. Secoloditalia.it - Perissa: «Gualtieri si sente come il Marchese del Grillo, ma non fa ridere. Ogni giorno ne combina una» Leggi su Secoloditalia.it «Abbiamo un sindaco che siildel, pensa di poter fare tutto perché lui è lui. Solo che Onofrio della sapeva lunga, mentre perpoi arrivano gli organi competenti e gli chiariscono che non è così, ma lui va avanti imperterrito. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da». Il deputato e presidente della Federazione romana di FdI, Marco, parla con il Secolo mentre le agenzie rilanciano l’ennesima batosta per: la bocciatura da parte della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio delle norme tecniche di attuazione (Nta) del piano regolatore generale (Prg). «Non una cosetta da niente, ma tantoce n’è una, a partire dal settore della mobilità», commenta, reduce dalla tornata di congressi municipali del partito che ha chiuso la stagione congressuale avviata un anno fa con la sua elezione a presidente romano di FdI.

Perissa: «Gualtieri si sente come il Marchese del Grillo, ma non fa ridere. Ogni giorno ne combina una. Fuori dall’aula comunale FdI fa opposizione e attacca Gualtieri: “Romani aspettano che se ne vada”. Il Pd fa scudo. Piazza per l'Europa, protesta in Campidoglio contro Gualtieri: "Dimissioni, vergogna Capitale". Campidoglio, fine della tregua tra Fratelli d'Italia e Gualtieri. Si annuncia un autunno di fuoco. Verdone: "Declino di Roma costante, me ne vorrei andare". Poi la telefonata con Gualtieri. Ne parlano su altre fonti

Roma: Perissa (Fd'I), Gualtieri sa bene che non serve alcuna deroga per assunzioni - Roma, 06 mar 19:08 - (Agenzia Nova) - Il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della federazione romana di Fd'I, Marco Perissa, in una nota dichiara: "Ancora una ... (agenzianova.com)