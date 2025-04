Tudor Thiago Motta | verticalizzazioni lanci dribbling e contrasti il confronto pende tutto dalla sua parte I dati

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proposto un interessante confronto tra gli ultimi due tecnici della Juventus, vale a dire Thiago Motta da un lato e Igor Tudor dall'altro. Il confronto sembra pendere tutto dalla parte dell'allenatore croato: più verticalizzazioni (172 a 145), più lanci (48 a 40), più dribbling (13 a 8,3) e più contrasti vinti (12 a 9). L'italo-brasiliano ex Bologna meglio solo nei passaggi effettuati (542 a 515).

