Frattesi il dodicesimo uomo dell' Inter | gol decisivi e cuore nerazzurro

A Cesare quel che è di Cesare. E a Davide quel che è di Davide: la (scomoda) etichetta di arma in più,, cambio che cambia. La notte di Monaco ha restituito all’chili di certezze. Anche contraddittorie. Al centro del tutto, o poco più in su, anche il vice Barella, o vice Mkhitaryan, o addirittura vice Zielinski, in attesa di Sucic. Avvicendamenti che hanno portatoapparentemente vicino al ritorno nella sua Roma, qualche mese fa: sponda giallorossa, quella che lo aveva prelevato dalla Lazio e fatto sbocciare, da ragazzino di Fidene cresciuto a cannelloni (a compianta nonna Stefania) e pallone. Come se Appiano e San Siro non fossero, in fondo, il posto giusto. All’Allianz Arena, al posto giusto, ci si è fatto trovare eccome: all’88esimo, ossia nello stesso istante in cui, 14 anni fa, un altrocome Pandev bucava i colossi bavaresi.