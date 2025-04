Ilrestodelcarlino.it - Tributo a Sergio Santarini: grande rimpatriata romanista a Cesenatico

Unperconsi terrà domani alle 10.30 nello stadio di. Nato a Rimini nel 1947,ha militato per tredici stagioni nella Roma con 431 partite ufficiali, poi è stato allenatore. A ritrovarsi saranno i compagni delle formazioni giallorosse tra metà anni Settanta e primi anni Ottanta. Ilè stato organizzato dal cesenate Stefano Mementi, romano di nascita e romagnolo di adozione, presidente onorario del Roma Club Singapore e di altri club fra cui Roma Club di Rimini, di cuiè presidente onorario. Allo stadio didomani si troveranno calciatori che hanno segnato la storia della ’Maggica’, che arrivò a conquistare lo scudetto nel 1982-1983. "Ci sarà anche Ramon Turone – afferma Menenti – con cuicondivideva il ruolo di libero e per risolvere il dualismo – nessuno dei due voleva fare lo stopper in marcatura – durante il ritiro estivo del 1978 a Riscone di Brunico, il capitano riminese della Roma propose all’allenatore Niels Liedholm di passare dalla marcatura a uomo al gioco a zona".