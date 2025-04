Oasport.it - A che ora Berrettini-Musetti oggi in tv, ATP Montecarlo 2025: programma, partite precedenti, streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, giovedì 10 aprile, Matteoe Lorenzosi incontreranno negli ottavi di finale del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato, il romano ha conquistato l’accesso a questo turno ieri, battendo il n.2 del ranking, Alexander Zverev, in rimonta. Nella medesima modalità si è concretizzata l’affermazione di.LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 11.00)Il toscano, infatti, ha battuto quest’il ceco Jiri Lehecka sullo score di 1-6 7-5 6-2, mettendo in mostra dal secondo set in avanti alcune delle sue magie su terra rossa. Si prospetta un bel match e un incrocio di stili: da un lato la potenza e la sensibilità di mano di Matteo; dall’altra la vena creativa del carrarino, in grado di ammaliare con alcuni effetti speciali.Il computo deiè sull’1-1:aveva sconfitto nella finale del torneo di Napoli del 2022 il romano, in occasione del suo ultimo titolo nel circuito maggiore; Matteo si era preso la rivincita nella semifinale sull’erba di Stoccarda dell’anno scorso.