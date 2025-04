Internews24.com - Taremi Inter, Inzaghi esulta: finalmente novità sulla pubalgia, ecco quando tornerà

di Redazione, arrivano notizie positive per Simonee la sua, super recupero dallala datain campo, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina arrivano buone notizie per l’attaccante nerazzurro, alle prese ormai da mesi con la. L’ultima sosta e gli impegni con l’Iran infatti, avevano peggiorato la situazione, ma adesso il centravanti sarebbe davvero vicino al rientro. Sarà di sicuro a disposizione per il ritorno del match di Champions League con il Bayern, ma la speranza di mister Simoneè che i tempi si accorcino ulteriormente. Una data? Per la Rosea l’ex Porto potrebbe infatti tornare in gruppo già domani, vale a dire alla vigilia della sfida di Serie A contro il Cagliari. In tal caso sarebbe lecito aspettarselo in panchina già sabato.