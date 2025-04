Auto precipita per 40 metri da un ponte in costruzione | come è successo VIDEO

Auto precipita per 40 metri da un ponte in costruzione: come è successo (VIDEO) – Momento di terrore per il conducente di un'Auto, precipitata da un ponte incompiuto a causa del tragitto non aggiornato su Google Maps. L'incidente è accaduto a Giava, in Indonesia. In breve tempo il VIDEO del sinistro ripreso dai sistemi di VIDEOsorveglianza locali ha fatto il giro del mondo, è diventato virale. ( dopo le foto)Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa: la zona colpitaLeggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, la verità di Alessi: "I veri problemi dietro la rottura"Auto precipita per 40 metri da un ponte in costruzione: come è successo (VIDEO)Immagini davvero sconvolgenti: nel filmato si vede l'Automobile precipitare da un ponte incompiuto per circa 40 metri. A bordo della BMW targata P 805 c'erano due persone: il 62enne Rudie Heru Komandono, alla guida, e un suo amico Endang Sri Wahyuni, 48 anni.

