Borse oggi volano le asiatiche dopo lo stop dei Dazi Usa La Cina svaluta lo yuan

Borse. Il giorno dopo l’annuncio di Donald Trump della pausa di 90 giorni sui Dazi reciproci – Cina esclusa –, sugli indici dei mercati ritorna il segno più. volano quelli asiatici: il Nikkei a Tokyo segna +8,49%, Seul sorride con +5,76%. Bene anche Shanghai, che sale a +1,07%, e Hong Kong, +2,56%. I future sulle Borse europee si preparano al grande rimbalzo, dopo giorni di crolli, in scia: sull'indice paneuropeo Stoxx 50 avanzano del 7,7%, quelli sul Ftse 100 di Londra del 5,2%, quelli su Dax di Francoforte del 7,7% e quelli sul Cac 40 di Parigi del 7,6%. "Che giornata, ma sono in arrivo altre grandi giornate", annuncia il presidente statunitense sul suo social Truth, ma intanto oggi entrano in vigore i "Dazi aggiuntivi" all'84% annunciati da Pechino come "rappresaglia" a quelli Usa. Quotidiano.net - Borse oggi, volano le asiatiche dopo lo stop dei Dazi Usa. La Cina svaluta lo yuan Leggi su Quotidiano.net Roma, 10 aprile 2025 – Euforia delle. Il giornol’annuncio di Donald Trump della pausa di 90 giorni suireciproci –esclusa –, sugli indici dei mercati ritorna il segno più.quelli asiatici: il Nikkei a Tokyo segna +8,49%, Seul sorride con +5,76%. Bene anche Shanghai, che sale a +1,07%, e Hong Kong, +2,56%. I future sulleeuropee si preparano al grande rimbalzo,giorni di crolli, in scia: sull'indice paneuropeo Stoxx 50 avanzano del 7,7%, quelli sul Ftse 100 di Londra del 5,2%, quelli su Dax di Francoforte del 7,7% e quelli sul Cac 40 di Parigi del 7,6%. "Che giornata, ma sono in arrivo altre grandi giornate", annuncia il presidente statunitense sul suo social Truth, ma intantoentrano in vigore i "aggiuntivi" all'84% annunciati da Pechino come "rappresaglia" a quelli Usa.

