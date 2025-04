Inter-news.it - Serena: «Inter-Bayern Monaco? Un monito! E col Cagliari turnover»

Leggi su Inter-news.it

Aldoeroe dell’dei Record e in campo tra il novembre e il dicembre del 1988 quando l’si fece rimontare dalagli ottavi di Coppa Uefa, facendosi eliminare. L’ex attaccante fa unper il match di ritorno in Champions League e consiglia per il. RITORNO – Aldoha subito la rimonta dalnel 1988 con la maglia dell’. Il suoin vista del match del 16: «Deve pensare che il vantaggio ottenuto aè minimo. Ripeto, servirà un’attenzione meticolosa, ma l’in questa Champions finora su questo aspetto non ha mai tradito. Ilper dna non gestirà e partirà all’arrembaggio, l’saprà sfruttare i momenti in cui i tedeschi concederanno degli spazi». Nel 1988, i nerazzurri vinsero 2-0 ama poi persero 3-1 a San Siro.