Stop ai dazi volano le Borse

dazi, le Borse schizzano verso l'alto. L'annuncio del presidente Usa, che ieri ha scelto di imporre uno Stop per 90 giorni alle tariffe a tutti i Paesi tranne che alla Cina, ha avuto un effetto che definire tonificante è ancora poco. A Wall Street, il Dow Jones ha recuperato 7,87 punti mentre

Trump: “Pausa 90 giorni su dazi reciproci”. Tariffe a Cina al 125%. Vola Wall Street. Stop ai dazi, volano le Borse. Dazi, Trump decide per un a tregua di 90 giorni. Non a Pechino. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. Volano i future sulle Borse europee, Francoforte +7,7%. Trump congela i dazi, tariffe solo alla Cina. Volano le borse asiatiche. Ne parlano su altre fonti

