Amica.it - L'incredibile libro di memorie di Elizabeth Anne Hanks, la figlia di Tom Hanks, che racconta la sua infanzia da incubo. E il suo rapporto con Rita Wilson

Uno squarcio su una realtà che praticamente nessuno conosceva. L’immagine di una famiglia all’apparenza perfetta che si liquefa di fronte alle parole scritte in un. Così ladi Tom(per tutti E.A), hato la suada. E la sua rinascita grazie al padre e alla moglie,. Si intitola The 10: A Memoir of Family and the Open Road. Letteralmente: Il 10: Un memoir di famiglia e la strada aperta. È uscito l’8 aprile e contiene il resoconto inedito di come è cresciuta fino all’adolescenza ladi Tom. Nata, insieme al fratello maggiore Colin, durante il primo matrimonio del divo con l’attrice Susan Dillingham.Una storia dolorosa nella quale la scrittrice 42enne ripercorre l’esistenza della madre.