G20 recensione | Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato

action duro e puro di Patricia Riggen, c'è una sorta di misunderstanding rispetto all'idea di base. Potremmo dire che il film arriva in un periodo decisamente sconsigliato, in cui l'opinione pubblica, nei confronti dei politici, è assai critica nonché diffidente (e vuoi vedere). Dunque, titolare un film come uno di quei formati politici che rappresentano "l'ennesimo meeting dalle tante chiacchiere e dai pochi fatti" di per sé potrebbe essere un'arma (e di armi qui ce ne sono tante) a doppio taglio. Chiaro, il film della Riggen, arrivato su Prime Video, ha uno spirito che si regge naturalmente sull'intrattenimento, . Movieplayer.it - G20, recensione: Viola Davis versione POTUS e un action movie al momento sbagliato Leggi su Movieplayer.it Non siamo più nel 1997 (quando uscì Air Force One). Patteggiare per un gruppo di leader politici, oggi, sembra anacronistico, tanto che il film Prime Video non riesce mai del tutto a coinvolgere, risultando quantomeno azzardato. Dietro G20,duro e puro di Patricia Riggen, c'è una sorta di misunderstanding rispetto all'idea di base. Potremmo dire che il film arriva in un periodo decisamente sconsigliato, in cui l'opinione pubblica, nei confronti dei politici, è assai critica nonché diffidente (e vuoi vedere). Dunque, titolare un film come uno di quei formati politici che rappresentano "l'ennesimo meeting dalle tante chiacchiere e dai pochi fatti" di per sé potrebbe essere un'arma (e di armi qui ce ne sono tante) a doppio taglio. Chiaro, il film della Riggen, arrivato su Prime Video, ha uno spirito che si regge naturalmente sull'intrattenimento.

