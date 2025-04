Spazionapoli.it - Meret, il Napoli prende tempo: nel mirino c’è un altro portiere di Serie A

Per il futuro di Alexile nelpunta a undiA: gli scenari possibili per l’estateIl calciomercato delè un argomento che tiene sempre col fiato sospeso i tifosi partenopei, e in questi giorni si parla ancora del futuro di Alex, ilche da anni difende i pali azzurri. Con il contratto in scadenza e un rinnovo che sembra un rebus ancora da risolvere, il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di estremo difensore.è una colonna delda quando è arrivato dall’Udinese nel 2018, con un percorso fatto di alti e bassi, infortuni e parate importanti che gli hanno permesso di conquistare l’affetto di buona parte dei tifosi e, soprattutto, uno scudetto. Oggi, però, il suo futuro è un’incognita.Calciomercato: cosa succede con il contratto di Alex?Il contratto delfriulano scadrà nel giugno 2025, dopo che ilha esercitato l’opzione di rinnovo lo scorso anno grazie al numero di presenze raggiunte.