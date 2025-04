World Baseball Classic 2026 | il calendario delle partite dell’Italia Debutto con il Brasile

Si è delineato finalmente il quadro completo delle venti squadre partecipanti e del calendario esatto della prossima edizione del World Baseball Classic, in programma dal 5 al 17 marzo del 2026 tra Stati Uniti, Giappone e Porto Rico. Gli ultimi quattro Paesi che hanno staccato il pass per la fase finale tramite le qualificazioni sono Colombia, Brasile, Taiwan e Nicaragua. Il format prevede quattro gironi composti da cinque formazioni ciascuno, con le prime due classificate di ogni raggruppamento che avanzeranno ai quarti di finale e quindi al tabellone a eliminazione diretta. L'Italia, reduce dall'entusiasmante cavalcata del 2023 fino ai quarti, è stata inserita nel gruppo B insieme a Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile. Gli Azzurri, che giocheranno tutti i match della Pool B al Daikin Park di Houston (Texas), debutteranno il 7 marzo contro i brasiliani per poi affrontare nell'ordine i britannici (8 marzo), i padroni di casa americani (10 marzo) ed infine i messicani (11 marzo).

