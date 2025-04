Sport.quotidiano.net - Iperfinish Fucecchio domina a Pontassieve: Favilli e Spanio protagonisti

Dopo la bella vittoria in Trentino di Lorenzo Luci la settimana precedente, è arrivato un vero e proprio dominio per la squadra allievi dell’di. Il trionfo sul circuito didove la squadra allenata da Casagrande ediretta da Alessio Luci e da Roggi, ha interamente occupato le prime cinque posizioni dell’ordine di arrivo oltre al nono posto. Un monologo.della fuga decisiva il livornese Emanuelee il pratese Marcoche hanno distanziato il gruppo di oltre un minuto ed hanno concluso la prova senza effettuare nessuna volata. Un arrivo in parata con il successo disul compagno di squadra mentre la volata degli inseguitori vedeva ai primi tre posti del gruppo, l’aretino Tommaso Roggi, il campione toscano allievi 2024 Lorenzo Luci, ed un atleta del circondario empolese Laerte Scappini.