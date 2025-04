Incendio Caivano Auriemma M5S | controlli immediati su impatto ambientale

Incendio nella zona industriale di Caivano, Auriemma (M5S): “Preoccupazione per ambiente e salute, servono controlli immediati”Roma, 9 aprile – “Sono molto preoccupata per l’impatto che il gigantesco Incendio della fabbrica di prodotti chimici nella zona industriale di Caivano potrebbe avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Stiamo seguendo la vicenda attraverso un continuo contatto con la Prefettura. Per fortuna i dipendenti sono riusciti a fuggire in tempo e pare non ci siano feriti.Ringrazio i vigili del fuoco tempestivamente intervenuti e impegnati ora nelle operazioni di spegnimento dell’Incendio.Sono necessari controlli immediati sull’impatto che tale vicenda potrebbe aver creato in termini di inquinamento in modo da porre in essere le giuste iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini”. Puntomagazine.it - Incendio Caivano, Auriemma (M5S): controlli immediati su impatto ambientale Leggi su Puntomagazine.it nella zona industriale di(M5S): “Preoccupazione per ambiente e salute, servono”Roma, 9 aprile – “Sono molto preoccupata per l’che il gigantescodella fabbrica di prodotti chimici nella zona industriale dipotrebbe avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Stiamo seguendo la vicenda attraverso un continuo contatto con la Prefettura. Per fortuna i dipendenti sono riusciti a fuggire in tempo e pare non ci siano feriti.Ringrazio i vigili del fuoco tempestivamente intervenuti e impegnati ora nelle operazioni di spegnimento dell’.Sono necessarisull’che tale vicenda potrebbe aver creato in termini di inquinamento in modo da porre in essere le giuste iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini”.

Incendio Caivano, Auriemma (M5S): controlli immediati su impatto ambientale. Allarme diossina per la nube nera, scuole chiuse in diversi Comuni: l'elenco. Ne parlano su altre fonti

Incendio discoteca in Macedonia, operazione in corso della protezione civile italiana: 7 feriti saranno curati in Italia - A margine per la cerimonia della posa della prima pietra per il nuovo teatro e la nuova arena a Caivano ... nel corso di un incendio in una discoteca, sono morti 50 ragazzi, e decine di gravi ... (msn.com)

I dissidenti del M5S Caivano hanno le idee chiare sul proprio futuro! - “Al margine dell’incontro bilaterale avvenuto tra il PD Caivano e l’onorevole Pasqualino Penza, ci arrivano indiscrezioni che vogliono l’onorevole pentastellato sicuro che il gruppo dei sottoscritti ... (minformo.com)

Incendio ex Pamafi, M5s Basilicata: “Solidarietà alla comunità marateota” - a seguito dell’ennesimo incendio che ha investito la cosiddetta area ex Pamafi, invoca un pronto intervento da parte della Regione, così come ha fatto anche il primo cittadino della comunità marateota ... (ivl24.it)