Il governo Usa vieta al personale di fare sesso con i cinesi

Il governo americano ha vietato al proprio personale in Cina di avere rapporti sessuali con i cittadini locali. Inclusi parenti e contractor nella sicurezza. La nuova linea, fa sapere Repubblica, è stata introdotta a gennaio dall'ambasciatore uscente Usa Nicholas Burns, ma quando Donald Trump aveva già annunciato l'intenzione di scatenare la guerra dei dazi. L'ordine di non-fraternization riguarda le missioni Usa in Cina, lìambasciata di Pechino e i consolati di Guangzhou, Shanghai, Shenyang e Wuhan, oltre al consolato nel territorio semiautonomo di Hong Kong. Chi ha già una relazione ufficiale con cittadini cinesi è esentato. Tutti gli altri che violeranno la norma verranno rimpatriati. La rappresaglia: C'è stata anche una rappresaglia cinese, anche se non ha riguardato il sesso. Il ministero della Cultura ha inviato un alert a chiunque ha in programma una vacanza in Usa.

