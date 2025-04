Corsa della Bonifica | l' evento sportivo tra le vie d' acqua di Ferrara

Corsa lungo le vie d'acqua della Bonifica. Domenica 13 aprile torna la 'Corsa della Bonifica', Corsa competitiva di 12,5 km e camminata ludico-motoria di 7,5 km che si potrà fare anche con gli amici 'a 4 zampe'. Si tratta dell'ottava edizione del 'Memorial Stefano Montori' organizzato da Uisp comitato di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura, con il contributo di partner privati. Un evento che avrà come punto di ritrovo lo storico impianto idrovoro di Baura. L'appuntamento è stato presentato ieri mattina a Palazzo 'Naselli-Crispi ' presenti il direttore generale del Consorzio di Bonifica, Mauro Monti, l'assessore allo sport Francesco Carità, la dirigente provinciale Uisp Manuela Claysset, il presidente dell'Avis provinciale Alessandro Cattabriga, il dirigente di Confagricoltura, Gian Marco Duo.

