Quotidiano.net - Borse asiatiche in rally: la sospensione dei dazi di Trump riaccende l’ottimismo nei mercati

Lehanno registrato una forte ripresa in seguito all'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald, di sospendere per 90 giorni l'imposizione di nuovidoganali su numerosi Paesi, escludendo però la Cina, i cuisono stati aumentati al 125%. Reazione deiasiatici In Giappone, l'indice Nikkei 225 ha aperto con un balzo superiore all'8%, segnando una delle migliori performance giornaliere degli ultimi anni . Anche la Corea del Sud ha beneficiato della notizia, con l'indice Kospi in rialzo del 5,5% . In Australia, l'indice S&P/ASX 200 ha guadagnato il 4,7%, raggiungendo livelli che non si vedevano da una settimana ? Focus sulla Cina Nonostante l'esclusione dalladei, icinesi hanno mostrato segnali di resilienza. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un incremento del 3,7%.