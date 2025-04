Liberoquotidiano.it - Shining, il mistero dietro questa foto

Le gemelle in fondo al corridoio, il sorriso del protagonista attraverso la porta sfasciata. Diverse scene di, uno dei più famosi film del regista Stanley Kubrick, sono diventate nel tempo dei meme. Unirrisolto da quasi 45 anni riguardava una scena altrettanto memorabile, quella con la carrellata verso lain bianco e nero alla fine del film. Dellasi sapeva che fosse ritoccata, ma non si sapeva da quale archivio provenisse l'originale, né dove fosse stata scattata, né di chi fosse il corpo sotto la faccia di Nicholson. Il giornalista investigativo del New York Times Aric Toler ha scritto di avere risolto ilcon Alasdair Spark, ricercatore della University of Winchester. Laè scattata dall'agenzia Topical Press il 15 febbraio 1921 al Royal Palace Hotel di Kensington, a Londra, durante un ballo organizzato per San Valentino.