Maxi incendio a Scafati e Caivano, vigili del fuoco di Benevento in supporto

Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldial lavoro nel Napoletano e nel Salernitano per due distinte emergenze scattate nelle vicine province. Sette squadre complessivamente sono partite dal Comando Provinciale di contrada Capodimonte alla volta diindei colleghi impegnati duramente a domare due imponenti roghi che si sono sviluppati nei scorse ore rispettivamente in una fabbrica per solventi e in un capannone per rifiuti e creando grave allarme sia per i lavoratori impegnati nelle due linee di produzione sia negli abitanti delle aree circostanti. Secondo i protocolli deidelilper i Colleghi di altre province scatta in automatico a causa della gravità delle emergenze e per consentire la turnazione del personale impegnato al fine di garantire l’efficienza dell’intervento e la sicurezza per gli stessi caschi rossi.