Trump sospende i dazi per 90 giorni | volano le Borse asiatiche

Borse asiatiche chiudono in forte rialzo, proseguendo il rally avviato da Wall Street dopo l’annuncio di Donald Trump di una sospensione di 90 giorni dei dazi reciproci verso decine di Paesi. Una tregua che, però, non riguarda la Cina, verso cui Trump ha aumentato le tariffe dal 104 per cento al 125 per cento con effetto immediato, nel contesto di una escalation commerciale tra le sue superpotenze. Nonostante la risposta della Cina – che pur invitando Washington al dialogo ha attivato controdazi all’84 per cento sui beni americani – l’umore dei mercati torna positivo.L’Asia vola: Tokyo +8,46, Taipei +9,22, Singapore +5,53A guidare i guadagni sono Tokyo (+8,46 per cento) e Taipei (+9,22 per cento), con il colosso dei microprocessori Tsmc che balza del 9,94 per cento. Bene anche Singapore (+5,53 per cento), Seul (+5,46 per cento) e Jakarta (+4,47 per cento), mentre i listini cinesi reagiscono con più cautela: Shanghai guadagna solo lo 0,93 per cento, Hong Kong l’1,8 per cento e Shenzhen il 2,47 per cento, frenati dalla stretta tariffaria Usa. Lettera43.it - Trump sospende i dazi per 90 giorni: volano le Borse asiatiche Leggi su Lettera43.it Lechiudono in forte rialzo, proseguendo il rally avviato da Wall Street dopo l’annuncio di Donalddi una sospensione di 90deireciproci verso decine di Paesi. Una tregua che, però, non riguarda la Cina, verso cuiha aumentato le tariffe dal 104 per cento al 125 per cento con effetto immediato, nel contesto di una escalation commerciale tra le sue superpotenze. Nonostante la risposta della Cina – che pur invitando Washington al dialogo ha attivato controall’84 per cento sui beni americani – l’umore dei mercati torna positivo.L’Asia vola: Tokyo +8,46, Taipei +9,22, Singapore +5,53A guidare i guadagni sono Tokyo (+8,46 per cento) e Taipei (+9,22 per cento), con il colosso dei microprocessori Tsmc che balza del 9,94 per cento. Bene anche Singapore (+5,53 per cento), Seul (+5,46 per cento) e Jakarta (+4,47 per cento), mentre i listini cinesi reagiscono con più cautela: Shanghai guadagna solo lo 0,93 per cento, Hong Kong l’1,8 per cento e Shenzhen il 2,47 per cento, frenati dalla stretta tariffaria Usa.

