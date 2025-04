Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Pedrini debutta nel Lamborghini Super Trofeo al Paul Ricard

Parte dalla Francia e nello specifico dal circuito, il primo dei sette weekend di corse del giovanissimoimpegnato nelEuropeo, che si concluderà a Misano sabato 8 e domenica 9 novembre in occasione delle Finali Mondiali, attraversando i circuiti più iconici dell’Europa: Monza, Spa-Francorchamps, Nurburgring e Barcellona. Il 16enne driver di Cesena è dunque pronto a firmare il suo debutto nel campionato targato, a bordo della HuracánEvo2 del team Target Racing. L’esordio in gara avverrà dopo alcune giornate di test effettuati sulle piste di Barcellona,e Monza per entrare in confidenza con lacar da 620 CV della casa di Santagata Bolognese della compagine di Lugo diretta da Roberto Venieri. La stagione 2025 diinizierà ufficialmente alle 9 di domani, venerdì 11 aprile, con la prima sessione di prove libere, per proseguire nel pomeriggio con le prove libere 2 (ore 16.