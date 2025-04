Barella Inter colpo di scena | Ecco quanto vale lascerebbe i nerazzurri solo per questo club

Barella Inter, spunta un clamoroso retroscena sul centrocampista nerazzurro, Ecco quanto vale oggi, lascerebbe il club solo per questa cifraBarella Inter, il centrocampista nerazzurro è stato tra i migliori della formazione allenata da Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco, ribadendo ancora una volta di essere di conseguenza tra i migliori nel suo ruolo al Mondo. Ne parla così La Gazzetta dello Sport questa mattina, il suo valore qualora i meneghini dovessero mettere l’ex Cagliari sul mercato (ipotesi attualmente più che remota e forse nemmeno da considerare) sarebbe vicino ai 100 milioni di euro. Ecco un breve passaggio dalla Rosea:Barella Inter – «Ci sentiamo di dire che, andasse sul mercato oggi, Nicolò sarebbe valutato a tre cifre. E non lo diciamo noi, è quel che pensa l’Inter: può. Internews24.com - Barella Inter, colpo di scena: «Ecco quanto vale, lascerebbe i nerazzurri solo per questo club» Leggi su Internews24.com di Redazione, spunta un clamoroso retrosul centrocampista nerazzurro,oggi,ilper questa cifra, il centrocampista nerazzurro è stato tra i migliori della formazione allenata da Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco, ribadendo ancora una volta di essere di conseguenza tra i migliori nel suo ruolo al Mondo. Ne parla così La Gazzetta dello Sport questa mattina, il suo valore qualora i meneghini dovessero mettere l’ex Cagliari sul mercato (ipotesi attualmente più che remota e forse nemmeno da considerare) sarebbe vicino ai 100 milioni di euro.un breve passaggio dalla Rosea:– «Ci sentiamo di dire che, andasse sul mercato oggi, Nicolò sarebbe valutato a tre cifre. E non lo diciamo noi, è quel che pensa l’: può.

Inter, colpo di scena prima del derby: una scelta spiazza tutti. Napoli, ha chiesto la cessione: colpo di scena clamoroso, c’entra Conte. Pallone d'Oro 2024, oggi la cerimonia: dove vederla in tv e in streaming. Milan Skriniar, colpo di scena: arriva il no dell'Inter | .it. Champions League, Bayer Leverkusen-Inter 1-0 e Atalanta-Real Madrid 2-3. HIGHLIGHTS. Inter-Venezia 2-1: Henry illude, Barella pareggia, Dzeko decide al 90'. Ne parlano su altre fonti

Pagelle Bayern Monaco-Inter: la pennellata di Thuram 7, Lautaro lider Maximo 8, Barella detta calcio 7,5 - Teutonico Acerbi, la qualità di Calhanoglu, Carlos Augusto è un brasiliano tedesco: voti e giudizi dei protagonisti ... (corriere.it)

Inter, colpo di scena prima del derby: una scelta spiazza tutti - Dimarco inizialmente in panchina, ma c’è una scelta inattesa in difesa e un giovane a sorpresa tra i convocati: ecco le mosse di Inzaghi per il derby. L’Inter si sta preparando per la semifinale d’and ... (calcioblog.it)

Serve un’Inter alla… Inzaghi: indemoniata. Torna Barella, ecco dove colpire il Bayern - L'Inter dovrà essere come il suo tecnico in conferenza per spegnere la pressione del Bayern. Fondamentali le corsie laterali ... (fcinter1908.it)