La Champions trasforma il Napoli | nove acquisti e cessioni top | CM IT

trasforma il Napoli per la stagione 2025-26, che vedrà il ritorno nelle coppe europee: tanti acquisti con i soldi delle cessioniSarà un nuovo Napoli, sarà rivoluzione in estate. E non cambieranno tanti titolari. O meglio, la sensazione è che Antonio Conte voglia mantenere un certo blocco. Ma la panchina sarà differente, perché tra le prime e le seconde linee deve diminuire il gap. E di conseguenze, le gerarchie potrebbero cambiare.Antonio Conte e Giovanni Manna (Calciomercato.it)Giovanni Manna sta lavorando già su diversi profili. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, uno degli obiettivi primari per la prossima stagione è portare Moise Kean a Napoli. Sul suo cartellino è presente una clausola poco superiore ai 50 milioni e il club azzurro proverà a strapparlo alle concorrenti. Calciomercato.it - La Champions trasforma il Napoli: nove acquisti e cessioni top | CM.IT Leggi su Calciomercato.it Giovanni Mannailper la stagione 2025-26, che vedrà il ritorno nelle coppe europee: tanticon i soldi delleSarà un nuovo, sarà rivoluzione in estate. E non cambieranno tanti titolari. O meglio, la sensazione è che Antonio Conte voglia mantenere un certo blocco. Ma la panchina sarà differente, perché tra le prime e le seconde linee deve diminuire il gap. E di conseguenze, le gerarchie potrebbero cambiare.Antonio Conte e Giovanni Manna (Calciomercato.it)Giovanni Manna sta lavorando già su diversi profili. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, uno degli obiettivi primari per la prossima stagione è portare Moise Kean a. Sul suo cartellino è presente una clausola poco superiore ai 50 milioni e il club azzurro proverà a strapparlo alle concorrenti.

La Champions trasforma il Napoli: nove acquisti e cessioni top | CM.IT. Eintracht-Napoli 0-2 pagelle: Francoforte è Osimhen-furt. Di Lorenzo pennella, Kvara reagisce e Lozano rinasce. Napoli-Liverpool 2-0: gol e highlights della partita. A segno Mertens su rigore e Llorente. Morales Trasforma Fischi in Applausi con una Prestazione Strepitosa. LIBERO - Il Maradona non fa paura, il Milan a Napoli si trasforma in uno squadrone. Condò: "Inter superiore per testa e ritmo. Il Napoli aveva già perso a Venezia la Neres". Ne parlano su altre fonti

Bologna-Napoli, tra Champions e Scudetto: Italiano e Conte non possono sbagliare - Scudetto e Champions League. La sfida tra Bologna e Napoli mette in palio punti estremamente importanti in vista del finale di stagione. La squadra di Italiano è quarta in classifica e cerca una vitto ... (sportmediaset.mediaset.it)

Rassegna stampa – Nove match poi per la Champions: la Juve non può sbagliare - E ancora: “Nove match point per la Champions: meno tiki-taka e più pressing ... Conte può scegliere il Napoli”, “Annuncio VAR: gli arbitri a lezione da Rocchi”, “Insulti razzisti ... (msn.com)

Stasera la sfida Champions - In questo momento appaiate al terzo posto a quota 53 punti, si affronteranno in una sfida molto importante in ottica qualificazione in Champions ... in 47 giorni e nove partite, la squadra ha ... (nove.firenze.it)