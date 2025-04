Travaglio a La7 | Dazi? La pistola di Trump resta sul tavolo Chi entra nella sua testa rischia la labirintite

Trump non lo possiamo sapere. Chiunque si azzardi a entrare nella sua testa rischia una labirintite perché è un uomo che sorprende continuamente. Io penso che lui abbia sostanzialmente ottenuto quello che si proponeva con quell’annuncio nel ‘giardino delle rose’: costringere i paesi più deboli a baciargli il deretano, come ha detto lui, cioè a chiedere pietà e a mettersi a trattare sui Dazi“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il nuovo colpo di scena del presidente degli Usa Donald Trump, che ha deciso di sospendere per 90 giorni i Dazi a tutti i paesi, con l’esclusione della Cina (i cui prodotti verranno tassati al 125%).“Trump ha piegato i paesi più deboli – spiega il direttore del Fatto – come sempre fa lui nelle trattative: un pistolone sul tavolo e la strategia del terrore e poi ti blandisce. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Dazi? La pistola di Trump resta sul tavolo. Chi entra nella sua testa rischia la labirintite” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Che cosa sia successo dietro la retromarcia dinon lo possiamo sapere. Chiunque si azzardi aresuaunaperché è un uomo che sorprende continuamente. Io penso che lui abbia sostanzialmente ottenuto quello che si proponeva con quell’annuncio nel ‘giardino delle rose’: costringere i paesi più deboli a baciargli il deretano, come ha detto lui, cioè a chiedere pietà e a mettersi a trattare sui“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta il nuovo colpo di scena del presidente degli Usa Donald, che ha deciso di sospendere per 90 giorni ia tutti i paesi, con l’esclusione della Cina (i cui prodotti verranno tassati al 125%).“ha piegato i paesi più deboli – spiega il direttore del Fatto – come sempre fa lui nelle trattative: un pistolone sule la strategia del terrore e poi ti blandisce.

