Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: Orgoglio e Crescita dopo il Match Storico al Del Duca

una giornata storica vissuta al Cino e Lillo Del, è stato Nicolò Civita, club manager dell’a raccontare l’umore nello spogliatoio bianconero. Civita, cosa ha rappresentato per l’la partita con il Chieti? "L’aver disputato ilal Del, oltre a costituire motivo di, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso didella compagine del patron Graziano Giordani. Un traguardo che gratifica anche tutte le persone che negli anni hanno permesso a questa società di arrivare a disputare un campionato nazionale. A differenza della maggior parte delle altre squadre che compongono il nostro girone infatti, alcune delle quali hanno anche importanti trascorsi nei professionisti, l’è appena al secondo anno in Serie D". La squadra anche domenica ha regalato una grandissima prestazione: quanto rammarico c’è per la vittoria sfumata? "In questo campionato, fatta eccezione per un paio di gare, che ritengo siano anche fisiologiche, la squadra ha sempre mostrato in campo prestazioni di livello.