Trump contro le docce liberticide di Biden | Ci metto un’ora a lavarmi è ridicolo I miei capelli devono essere perfetti

Immigrazione, dazi, economia globale. Tra le centinaia di ordini escutivi firmati dal presidente americano Donaldce n’è uno che gli sta particolarmente a cuore: lui la chiama «la guerra delle». Nessuna immagine strana, nessuna metafora o riferimento velato. «Mi piace fare una bella doccia per prendermi cura dei bellissimi», ha ripetuto più volte dalla sua poltrona nello Studio Ovale mentre mercoledì 9 aprile, penna in mano, firmava il documento. «Ma perché si bagnino devo stare sotto l’acqua per un quarto d’ora. Esce di goccia in goccia in goccia. è». E così, tra le tante – tantissime – cose che il tycoon critica all’amministrazionec’è anche quella di aver limitato la pressione dei soffioni delle. Da cui il titolo dell’ordine esecutivo: «Annullare la guerra della sinistra alla pressione dell’acqua».