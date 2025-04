Fezzanese vicina alla retrocessione dopo la sconfitta contro il Montevarchi

sconfitta consecutiva avvicina la Fezzanese alla retrocessione al campionato di calcio di Eccellenza. Col na sconditta (3-1) contro il Montevarchi il team verde vede peggiorare notevolmente la sua classifica che sembra ormai compromessa. I fezzanoti sono all'ultimo posto in graduatoria e, a sole 4 giornate dalla fine della regular season, il divario dalle dirette concorrenti sale ulteriormente: dal Flaminia e Sporting Trestina è aumentato a 11 punti, dal Terranuova Traiana a 10 lunghezze, distanze importanti che li tengono in corsa per raggiungere i playout soltanto da un punto di vista matematico, ma di fatto il destino appare segnato. Un campionato sfortunato per la Fezzanese, che ha anche dovuto fare i conti con numerose assenze. contro il Montevarchi l'unico gol verde porta la firma di Mariotti, da registrare l'esordio in serie D dei due giovani, classe 2007, Agolli e Samuele Corrado.

