Re Carlo III e Camilla oggi a Ravenna Visita anche alla tomba di Dante

oggi il viaggio di quattro giorni di Re Carlo III e della Regina Camilla. I sovrani britannici saranno a Ravenna dove visiteranno anche la tomba di Dante. In questa ultima tappa italiana, i reali italiani saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale. L’intervento di Re Carlo III in Parlamento e l’incontro col PapaQuella di ieri è stata una giornata ricca di incontri e momenti storici per il Re d’Inghilterra e la sua consorte. Il sovrano ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphilj e poi si è spostato all’ex Mattatoio assieme al presidente della Repubblica Mattarella e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel frattempo la regina è stata impegnata nella Visita di un istituto scolastico della Capitale. Lapresse.it - Re Carlo III e Camilla, oggi a Ravenna. Visita anche alla tomba di Dante Leggi su Lapresse.it Si concludeil viaggio di quattro giorni di ReIII e della Regina. I sovrani britannici saranno adove visiterannoladi. In questa ultima tappa italiana, i reali italiani saranno accompagnati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e saranno impegnati a celebrare la cucina tradizionale e il patrimonio culturale locale. L’intervento di ReIII in Parlamento e l’incontro col PapaQuella di ieri è stata una giornata ricca di incontri e momenti storici per il Re d’Inghilterra e la sua consorte. Il sovrano ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphilj e poi si è spostato all’ex Mattatoio assieme al presidente della Repubblica Mattarella e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel frattempo la regina è stata impegnata nelladi un istituto scolastico della Capitale.

