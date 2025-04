F1 GP Bahrain 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

2025. Aumenta l’attesa dunque in vista del Gran Premio del Bahrain, secondo atto di un triple-header asiatico aperto lo scorso weekend in Giappone e che si concluderà il fine settimana di Pasqua in Arabia Saudita.Si torna sul circuito che aveva ospitato tra fine febbraio e inizio marzo l’unica finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali, anche se da allora le condizioni meteo sono cambiate ed i team dovranno fare i conti con temperature più alte. Favorita d’obbligo la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre possono ambire al podio Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con la Mercedes ed i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Oasport.it - F1, GP Bahrain 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 Leggi su Oasport.it Da venerdì 11 a domenica 13 aprile la pista di Sakhir sarà teatro del quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Aumenta l’attesa dunque in vista del Gran Premio del, secondo atto di un triple-header asiatico aperto lo scorso weekend in Giappone e che si concluderà ildi Pasqua in Arabia Saudita.Si torna sul circuito che aveva ospitato trafebbraio e inizio marzo l’unicastra di test collettivi ufficiali pre-stagionali, anche se da allora le condizioni meteo sono cambiate ed i team dovranno fare i conti con temperature più alte. Favorita d’obbligo la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre possono ambire al podio Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con la Mercedes ed i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

