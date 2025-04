Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: Ante Zizic e Daniel Hackett guidano la rinascita verso i playoff

Tutti perper tutti, o parafrasando il grande cantautore Franco Battiato, "cerco un centro di gravità". In questo caso ovviamente centro sta per pivot, lungo, 5 che dire si voglia e in particolare si parla ovviamente del croato delle V Nere. E’ indubbio che in unache sta risalendo dal punto di vista del morale, della condizione fisica e della classifica, un ruolo come quello occupato dadiventa fondamentale. Le ultime prestazioni, post Belgrado fino a questo momento il punto di svolta della stagione bianconera, hanno messo in mostra unodecisamente più inserito nei meccanismi di gioco. I compagni sembrano in effetti cercarlo di più servendolo con i tempi giusti per le sue caratteristiche e lui ha risposto presente. Da un punto in 2’33“ di impiego con la Stella Rossa, nelle ultime due sfide con Berlino e Milano è passato a 13 punti in 14’ di media a partita, con ottime percentuali al tiro, anche se non ha incantato al rimbalzo, giusto 3 a partita.