Tudor Juve il croato va già a caccia della conferma | cosa filtra sul futuro del tecnico in vista della prossima stagione

di RedazionentusNews24, ilva già asuldelin. Di seguito gli aggiornamentiNel corso dell’ultima sosta per le nazionali lantus ha optato per l’insolito cambio di allenatore ain corso: via Thiago Motta, al suo posto eccoche ha accettato il compito di traghettare la squadra fino al termine.Tuttavia, stando a quanto riportato dall’edizione odiernaGazzetta dello Sport, l’obiettivo delsi è subito trasformato in risolutore dei problemi in casaper meritarsi unaanche per la. E la sensazione è che ogni scenario resta aperto.Leggi suntusnews24.com