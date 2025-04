Sport.quotidiano.net - Note di Siena a Gallarate: Obiettivo Riscatto Dopo la Sconfitta Contro Serravalle

Ladisabato alle 19 sarà di scena a. Obbiettivo dei biancoverdi, di riscattare il ko del tutto inaspettato di domenicaSerravallle che ha interrotto una striscia di sette vittorie di fila. "Domenica – ha detto l’esterno Daniele Marrucci – è stata una delle più brutte figure da quando gioco per la Mens Sana. Abbiamo preso la partita sottogamba e siamo stati puniti. Sono partite strane specialmente se le giochi in casa. Al PalaEstra tra l’altro avevamo perso solosquadre forti nella prima fase". Lanon si può cancellare ma può essere utile per ripartire già dalla prossima trasferta. "Dobbiamo pensare solo a. Loro buona squadra composta prettamente da senior, così come Genova, rispetto alle altre che giocano con tanti elementi giovani".