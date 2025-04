Sport.quotidiano.net - Lucchese: Ultimatum sui Pagamenti, Conferenza Stampa di Mancini alle 11

Oggi o mai più. Come recita un vecchio adagio, il "gioco" è bello quando dura poco. Bene. Il "gioco" del continuo rinvio deiè arrivato ad un punto di non ritorno. O oggi arrivano i soldi sui conti correnti dei giocatori, come ha promesso e ripromesso Benedetto– che, per la cronaca, fino a ieri mattina, in Camera di commercio, non figurava ancora come proprietario della– oppure vuol dire che i bonifici non sono stati fatti per motivi che lasciamo a ciascuno di voi di capirne la ragione, con conseguenze facilmente intuibili: vicenda societaria al capolinea. In sostanza si tratta di aspettare un giorno e vedere se chi ha sbandierato ai quattro venti di aver pagato tutto, ma proprio tutto, lo ha fatto oppure no e capiremo meglio quale piega prenderà la vicenda della società.