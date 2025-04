Ilrestodelcarlino.it - Irruzioni nella palestra del Cubo: "I nostri figli non sono al sicuro"

innel corso degli allenamenti pomeridiani e serali, personaggi male assortiti trovati a vagare negli spogliatoi o sotto la doccia alla presenza di giovanissime e giovanissimi atleti che intanto erano entrati per cambiarsi, urla e intimidazioni. Il ‘’ continua a fare paura. O quanto meno a mettere in forte soggezione tanti dei suoi avventori, a partire da quelli più giovani e dalle loro famiglie. Dopo le segnalazioni pubblicate dal Carlino nelle quali si parlava del fatto che il parcheggio sottostante il complesso scolastico non è ancora stato isolato e precluso alle cattive frequentazioni come invece la Provincia e il Comune avevano assicurato sarebbe accaduto a partire marzo, ieriarrivate nuove segnalazioni. In particolare riguardanti ladel complesso che, al termine delle lezioni, diventa un punto di riferimento per varie associazioni sportive del territorio e per i loro iscritti, che molto spesso atleti del settore giovanile, maschile e femminile.